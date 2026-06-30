14 ناشئا يمثلون أخضر الطائرة في آسيا 18

اختار الإسباني ألبرتو تشابار، مدرب المنتخب السعودي لكرة الطائرة للناشئين، 14 لاعبًا في القائمة النهائية المشاركة في بطولة آسيا تحت 18 عامًا التي تستضيفها مدينة هياكو الصينية خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو المقبل.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة الطائرة على منصة «إكس» ضمت القائمة المختارة كلًا من: «خالد سلطان، سعيد مختار، هادي الجرفي، قاسم الطوال، كرار آل عبد المحسن، عيد الدوسري، تركي دوشي، نضير كاملي، السجاد القرقوش، فهد السهلي، يوسف محفوظ، هاشم آل زواد، عبد الرحمن مرغلاني، وعلى العوامي».

بدوره، زار فارس العتيبي، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للعبة، خلال معسكر المنتخب وخطاب اللاعبين خلال الحصة التدريبية، قائلًا: «المسؤولية الآن تقع على عاتقكم في إثبات حضوركم داخل الملعب».

ويلعب الأخضر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.