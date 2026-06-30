بـ«الترجيحية».. باراجواي تذيق الألمان الخسارة الأولى

حجز المنتخب الباراجوياني الأول لكرة القدم مقعدًا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 عقب تغلبه بركلات الترجيح 4-3 على نظيره الألماني، في مباراة ماراثونية انتهت في وقتها الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1 ضمن دور الـ32 من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الإثنين.

وهي المرة الثانية التي تتأهل فيها باراجواي بركلات الترجيح بعدما حدث ذلك في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا عندما فازت على اليابان (5-3) في دور الـ16 عقب التعادل السلبي، فيما تعد المرة الأولى التي تخسر فيها ألمانيا بركلات الترجيح، إذ نجحت في نسخ 1982 - 1986- 1990 - 2006.

و على ملعب بوسطن فجّر منتخب الباراجواي أكبر مفاجآت كأس العالم لكرة القدم 2026، حتى الآن بإقصائه المنتخب الألماني، والذي فشل في التقدم إلى الأدوار النهائية خلال النسخ الثلاثة الأخيرة من كأس العالم.

افتتح خوليو إنسيسو التسجيل لباراجواي عند الدقيقة 42 وعادل كاي هافيرتز للألمان الذين كانوا الأفضل في اللعب عند الدقيقة 54.

وألغى المغربي جلال جيد حكم المباراة ، هدفا من رأسية للمدافع تاه، وذلك عقب ركنية لعبها ناثانيل براون من الجهة اليمنى، بسبب وجود خطأ من البديل فالديمار أنتون على خيل ، بعدما استعان بحكم الفيديو (VAR) عند الدقيقة 102.

في ركلات الترجيح، أضاع من الجانب الألماني كاي هافيرتز والبديل نيكوفيماده وجوناثان تاه في ظل تألق الجارديان أورلاندو خيل، حارس باراجواي، الذي تصدى لركلتين من الثلاث المهدرة، فيما أضاع من الجانب الآخر البديل أنتونيو سانابريا وفابيان بالبوينا.

وتواجه باراجواي في دور الـ16 الفائز من مواجهة فرنسا والسويد المقررة في إيست راذرفورد في نيوجيرزي، الثلاثاء المقبل.