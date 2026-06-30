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صدمة الخروج

2026.06.30 | 03:38 am
بدت الصدمة واضحة على لاعبي المنتخب الألماني الأول لكرة القدم وجهازه الفني عقب الخروج من كأس العالم 2026، بعد الخسارة المفاجئة أمام باراجواي بركلات الترجيح 3-4 في دور الـ32 من المونديال، الثلاثاء (وكالات)
صدمة الخروج

صدمة الخروج

صدمة الخروج

صدمة الخروج

صدمة الخروج

صدمة الخروج