ليفاندوفيسكي إلى شيكاجو فاير

أعلن نادي شيكاجو فاير الأمريكي، الإثنين، تعاقده مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لتعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم، قادمًا من برشلونة بعقد يمتد حتى 2028.

وقال النادي إن ليفاندوفيسكي، الذي سجل 120 هدفًا خلال أربعة مواسم قضاها مع برشلونة، سيشغل مقعدًا للاعب المميز، الذي يحظى باستثناء في سقف الرواتب، ومقعدًا للاعب دولي في قائمة الفريق، وذلك بعد حصوله على شهادة الانتقال الدولية.

ولم يخفِ جريج برهالتر مدرب شيكاجو فاير، حماسه لضم أحد أكثر المهاجمين تهديفًا في أوروبا.

وقال برهالتر في بيان: «منذ اليوم الذي التقيت فيه مالك النادي جو مانسويتو للمرة الأولى، وضعنا نصب أعيننا بناء نادٍ عالمي المستوى يسعى إلى التفوق، ويوحد شيكاجو، ويحقق البطولات».

وأضاف: «ليفاندوفيسكي يجسد تلك القيم ويمثل المعايير التي تستحقها هذه المدينة: بطل ومنافس. ووصوله يعزز طموحنا في المنافسة على الألقاب ويرفع معايير النادي إلى مستويات تليق بهذه المدينة».

ويعد التعاقد مع ليفاندوفيسكي «37 عامًا» إنجازًا كبيرًا لشيكاجو فاير، الذي نجح في ضم مهاجم سجل 567 هدفًا في جميع المسابقات مع كل من برشلونة وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وحقق معها 30 لقبًا، في حين قاد منتخب بولندا في 167 مباراة وسجل 89 هدفًا.

ويحتل فريق شيكاجو المركز الثالث في ترتيب القسم الشرقي برصيد 26 نقطة بعد 14 مباراة، متأخرًا بسبع نقاط عن المتصدر ناشفيل.