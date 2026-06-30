أوديجارد يحلم باحتفالية «الفايكنج» أمام «الأفيال»

أوضح مارتن أوديجارد، قائد المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم، أن مواجهة كوت ديفوار في دور الـ 32 لكأس العالم الثلاثاء ستمثل ذروة مسيرته الكروية وحلم طال انتظاره.

وقاد لاعب الوسط، الذي شارك للمرة الأولى في الدوري النرويجي بعمر 15 عامًا، النرويج إلى أول مشاركة لها في كأس العالم منذ عام 1998، وفازت في أول مباراتين لها لتتأهل من دور المجموعات، مما أدى إلى مواجهة الفريق الأفريقي في مباراة ستحدد من سيتأهل إلى دور 16.

وفي رد على أسئلة قناة «تي.في.2» النرويجية عما سيقوله لنفسه عندما كان أصغر سنًا، ابتسم أوديجارد «27 عامًا» قائلًا: «كنت سأقول له إن هذا أمر عظيم، أن تعيش حلم المشاركة في نهائيات كأس العالم، إنه أمر رائع، شعور عظيم ورائع».

وأجرى المدرب ستوله سولباكن تغييرات جذرية على تشكيلة المنتخب في المباراة الأخيرة بالمجموعة ضد فرنسا، لضمان أن يكون أوديجارد وزملاؤه في حالة راحة تامة استعدادًا للمواجهة الحاسمة مع المنتخب الملقب بـ«الأفيال».

وأوضح أوديجارد: «لقد حلمنا بهذا منذ وقت طويل، أن نتمكن من خوض مباراة في الأدوار النهائية، مباراة كبيرة تتيح لنا فرصة التقدم، وهذا أمر هائل».

وأضاف: «من المرجح أن نشهد احتفالًا بالتجديف على طريقة الفايكنج بأرض الملعب مرة أخرى إذا فازت النرويج».