ديوماندي: التوقعات المستقبلية لم تشتّت انتباهي

تجاهل عثمان ديوماندي، مهاجم المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم، التوقُّعات بشأن مستقبله مع فريق لايبزيج الألماني وسطَ اهتمامٍ كبيرٍ به من الأندية الأوروبية، موضحًا أن ذلك لم يُشتِّت انتباهه عن الاستعدادات لمواجهة النرويج، الثلاثاء، ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026.

وارتبط اسم اللاعب، البالغ 19 عامًا، بشكلٍ كبيرٍ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، لكنَّه أكد أن تركيزه ينصبُّ حاليًّا على المباراة التي ستُجرى على ملعب دالاس.

وقال ديوماندي في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين: «ليس لدي إنترنت، ولا حسابٌ في إنستجرام، أو تيك توك، أو أي شيءٍ من هذا القبيل، لذا يتولى وكيل أعمالي الأمور المتعلِّقة بالمفاوضات مع نادي لايبزيج».

وأضاف: «اللعب في كأس العالم فرصةٌ رائعةٌ. أريد أن أستفيد منها إلى أقصى حدٍّ. ما زلت مركِّزًا على ذلك، وأرغب حقًّا في الاستمتاع بهذه البطولة قدر الإمكان».

وتخوض كوت ديفوار المباراة أمام فريق المدرب ستوله سولباكن بعد أن حلَّت ثانيةً في المجموعة الخامسة خلف ألمانيا، وتأهلت إلى أدوار خروج المغلوب في المونديال للمرَّة الأولى.