إنسيسو: لا نخشى نجوم فرنسا

أكد خوليو إنسيسو، لاعب منتخب الباراجواي الأول لكرة القدم، وصاحب الهدف في مرمى ألمانيا "1ـ1" خلال مفاجأة إقصاء بطل العالم أربع مرَّاتٍ، الإثنين، من دور الـ 32 لكأس العالم 2026، أنهم "في المنتخب لا يخشون أحدًا" على الرغم من إقراره بأن منتخب فرنسا مدجَّجٌ بالنجوم، وهو المنافس المحتمل لهم في دور الـ 16.

وقال لاعب ستراسبورج الفرنسي ردًّا على سؤالٍ حول إذا ما كان قد خشي مواجهة الألمان في دور الـ 32: "كنا نحترمهم كثيرًا لأننا نعرف لاعبيهم. لديهم لاعبون ممتازون جدًّا، لكننا لا نخشى أحدًا".

وكرَّر الأمر عينه إلى حدٍّ ما عن المنتخب الفرنسي، الذي قد يواجه الباراجواي ضمن دور الـ 16، السبت، في فيلادلفيا في حال تخطي منتخب المدرب ديدييه ديشامب نظيره السويدي، الثلاثاء.

وأضاف: "هو منتخبٌ جيدٌ جدًّا، ويضم لاعبين على مستوى عالٍ للغاية. لا حاجة لتسميتهم، فهم نجوم. إنهم يفوزون بكل شيءٍ، وسنستعدُّ لمواجهتهم على هذا الأساس".

وتابع: "لدينا أيضًا نقاط قوتنا، وبأسلوب لعبنا سنحاول وضع أي منافسٍ تحت الضغط".

وكشف إنسيسو، الذي خرج قبل ركلات الترجيح التي حسمت الفوز "4ـ3" على الألمان، عمَّا قاله لهم مدربهم الأرجنتيني جوستافو ألفارو مع نهاية الوقت الإضافي بالقول: "كانت رسالة المدرب واضحةً. هو وجميع أبناء بلدنا كانوا فخورين بنا بالفعل لأننا صنعنا التاريخ. لقد طمأننا قائلًا إننا نستطيع أن نصبح أساطير في بلادنا، وهذا ما حدث تمامًا".