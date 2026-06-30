سولباكن: النرويج تعتمد «سلاح جوارديولا»

عزا ستوله سولباكن، مدرب المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم، تغيير أسلوب لعبهم منذ آخر مشاركةٍ لهم في كأس العالم قبل 28 عامًا إلى «مدرسة جوارديولا» التي تُركِّز على حرمان المنافس من الكرة أكثر مدةٍ ممكنةٍ.

وذكر سولباكن في مؤتمرٍ صحافي قبل المباراة أمام كوت ديفوار ضمن دور الـ 32 للمونديال، الثلاثاء، أن جزءًا من هذا التغيير يعود إلى أسلوب الإسباني بيب جوارديولا، المدرب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي، القائم على الاستحواذ، إذ بات اللاعبون الآن أكثر ارتياحًا بالكرة.

وأضاف: «لذلك، ومقارنةً بتسعينيات القرن الماضي عندما كانت آخر مشاركاتنا في كأس العالم، سنجد أننا كنا فريقًا أكثر قوَّةً بدنيًّا، وكنا نعتمد بدرجةٍ أكبر بكثيرٍ على الكرات الثابتة. أعتقد أن كرة القدم النرويجية ستكون أفضل في المستقبل. إنها مزيجٌ رائعٌ بين ما كنا نفعله سابقًا، وما نفعله الآن».

وأكد سولباكن، أن المنتخب سيكون مطالبًا، في الوقت ذاته، بمجاراة القوة البدنية لكوت ديفوار عندما يلتقيان بأرلينجتون في ولاية تكساس، وقال: «إنه منتخبٌ بدني للغاية، وقوي جدًّا، وهذا أول ما يجب أن نجاريه. إذا استطعنا مجاراة ذلك، فسنحافظ على هويتنا دفاعيًّا وهجوميًّا، وستكون لدينا فرصةٌ للفوز».

وأثنى المدرب على الروح القيادية للمهاجم إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، الذي لعب تحت قيادة جوارديولا، ووصفه بالقوة الضاربة، وتابع: «إنه قائدٌ رائعٌ بالنسبة لنا. هو قدوةٌ داخل الملعب. أعتقد أيضًا أنه يتمتَّع ببنيةٍ بدنيةٍ قويةٍ».

واستطرد: «لديه شيءٌ قد لا يمكنك تدريبه كثيرًا، وهو حاسته التهديفية، إحساسه بأن الكرة ستصل إلى قدميه، أو إلى تلك الحركة. أعتقد أن هذه أكبر نقاط قوته، إلى جانب اندفاعاته، وقوته البدنية بالطبع».