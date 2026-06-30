أجيري: بالهدوء نمتص حماس الإكوادور

حثَّ خافيير أجيري، مدرب المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، لاعبيه على تجاهل الضغوط، والتزام الهدوء، والتمسُّك بخطته في مباراتهم المقبلة أمام الإكوادور، الأربعاء، ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026.

وتصدَّرت المكسيك المجموعة الأولى بثلاثة انتصاراتٍ، وسجلت ستة أهدافٍ دون أن تهتزَّ شباكها، في حين تأهلت الإكوادور إلى دور الـ 32 بعد فوزها 2ـ1 على ألمانيا.

ولم تفز المكسيك بأي مباراةٍ في مراحل خروج المغلوب لكأس العالم منذ عام 1986 عندما كان أجيري جزءًا من التشكيلة بوصفه لاعبًا.

وعند سؤاله عن هذا التاريخ، أقرَّ المدرب بمسؤوليته عن إخفاقات الماضي، وقال في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين: «ارتكبت أخطاءً، وسأستمرُّ بالتأكيد في ارتكابها طوال مسيرتي المهنية، لأننا هنا لنتعلَّم». في إشارةٍ إلى الفترة التي تولى فيها المسؤولية في المونديال عامَي 2002 و2010، مضيفًا: «الأهم هو ألَّا تكرَّر الأخطاء نفسها».

وذكر أجيري، أن المكسيك في حاجةٍ إلى أداءٍ شبه مثالي للحفاظ على آمالها حيةً في كأس العالم، التي تشارك في استضافتها مع الولايات المتحدة وكندا، لكنَّه يأمل أن يصبح الدعم الجماهيري مرَّةً أخرى «اللاعب الـ 12 في صفوفه».

وقال: «الاستعدادات التي جرت الإثنين للمباراة المقبلة بدت مختلفةً في الملعب والمكان. هذه المرَّة الأولى على الإطلاق التي يكون فيها اللعب على أرضنا أشبه باللعب مع لاعبنا رقم 12، ومع ذلك، نحن ندرك أن لدينا بلدًا يدعمنا، وهو أمرٌ مشجِّعٌ، ومحفِّزٌ للغاية».

وتحدَّث المدرب عن الإكوادور مبينًا أنها تصل إلى المباراة بزخمٍ وأسلوب لعبٍ ضاغطٍ، يحظى بالاحترام، وتابع: «أتوقَّع أن تظهر الإكوادور بشكلٍ شديد الحماس. هكذا هي فرق المدرب سيباستيان بيكاسيسي: شديدة الحماس، وتضغط بقوةٍ كبيرةٍ، وتلتزم بشدَّةٍ بالعودة الدفاعية، وتتميَّز بروحٍ قتاليةٍ عاليةٍ في المواجهات الفردية».

واستطرد: «إنهم من بين أفضل الفرق الـ 48 المشاركة. إنه فريقٌ شديد الحماس، وشجاعٌ للغاية تمامًا مثل مدربه. كل ما يمكنني قوله: إننا سنضطر إلى خوض مباراةٍ تكاد تكون مثاليةً لنبقى في المنافسة».

وعلى الرغم من الضغوط إلا أن أجيري حثَّ لاعبيه على التزام الهدوء، وقال: «الرسالة هي نفسها: مباراةٌ تلو الأخرى، ومحاولة اللعب بشكلٍ أفضل في كل مرَّة».