فاي: جماعية النرويج لن تربك خططنا

اعترف إيميرس فاي، مدرب المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم، بخطورة طريقة اللعب الجماعية التي ينتهجها المنتخب النرويجي قبل مواجهتهما، الثلاثاء، ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026 على ملعب دلاس في ولاية تكساس الأمريكية.

وتأهل المنتخب الإيفواري للمرَّة الأولى إلى الأدوار الإقصائية للمونديال بعد أن حلَّ ثانيًا في المجموعة الخامسة خلف ألمانيا، التي أقصيت من البطولة عقب خسارتها أمام الباراجواي، فجر الثلاثاء، بركلات الترجيح 3ـ4 إثر التعادل 1ـ1.

مع ذلك، أكد لاعب الوسط السابق، أن لديهم نقاط قوتهم، ويعرفون كيف يلعبون، وقال في المؤتمر الصحافي، الإثنين: «سنكون على مستوى التحدِّي من الناحية البدنية، وسنحاول السيطرة على المباراة، وفرض وتيرتنا».

أمَّا بالنسبة إلى هالاند، فذكر المدرب: «لا داعي للحديث عنه، فالجميع يعرفه. إنه لاعبٌ من الطراز الرفيع، ولديه طاقةٌ هائلةٌ. عندما تشاهده وهو يلعب، يبدو فخورًا للغاية باللعب لمنتخب بلاده».

واستطرد: «هو قدوةٌ لزملائه، ويقدم الكثير لفريقه وللمجموعة. يمكنه التسجيل من أي فرصةٍ حقًّا، وبأي طريقةٍ يمكنك تخيُّلها. إنه لاعبٌ مميَّزٌ، والنرويج محظوظةٌ بوجوده».

ووصف فاي منافسهم بالمنتخب المميَّز، وتابع «هو منتخبٌ منظَّمٌ، ويضمُّ لاعبين رائعين على المستوى الفردي، ويلعبون جيدًا معًا، وبكثافةٍ عاليةٍ، وبفاعليةٍ كبيرةٍ، كما يتَّسمون بالعملية الشديدة، ولا يحتاجون إلى خمس، أو ست محاولاتٍ للتسجيل. هم دقيقون أمام المرمى».

وعن تشكيلته، كشف عن عدم جاهزية ويلفريد سينجو بعد تعرُّضه لإصابةٍ في العضلة الخلفية للفخذ خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام الألمان، لكنَّ إيفان نديكا سيكون متاحًا بعد أن غاب عن مباريات دور المجموعات.