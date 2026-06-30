قبل الرأس الأخضر.. الأرجنتين تستعيد روميرو

عاد كريستيان روميرو، مدافع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، إلى التدريب بشكلٍ كاملٍ، الإثنين، ومن الممكن أن يصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة أمام الرأس الأخضر ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026، السبت المقبل، بعد أن غاب عن المواجهة السابقة لحامل اللقب في المجموعة العاشرة بسبب إصابةٍ في الركبة.

واضطر روميرو، نجم فريق توتنام الإنجليزي، إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 57 من مباراة الأرجنتين، التي فازت فيها 2ـ0 على النمسا، 22 يونيو، ولم يشارك أمام الأردن، وحلَّ مكانه نيكولاس أوتامندي.

وكان المدرب ليونيل سكالوني أجرى تغييراتٍ في تشكيلة الأرجنتين أمام الأردن بعد أن حسمت صدارة المجموعة العاشرة بالفعل.

وعاد المنتخب الأرجنتيني إلى التدريبات في مدينة كانساس سيتي بعد راحةٍ لمدة يومٍ واحدٍ، وشارك روميرو في التدريب مع بقية زملائه.