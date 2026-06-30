ألفارو: نحن الحفاة.. قهرنا الألمان

أثنى جوستافو ألفارو، مدرب منتخب الباراجواي الأول لكرة القدم، على لاعبيه إثر فوزهم على ألمانيا بركلات الترجيح، وحجزهم مقعدًا في دور الـ 16 لكأس العالم 2026، الإثنين.

ومنح خوليو إنسيسو الباراجواي التقدُّم في الشوط الأول في فوكسبورو، لكنَّ كاي هافيرتز عادلَ النتيجة. وبدا أن ألمانيا، المتوَّجة باللقب أربع مرَّاتٍ، ستحسم المباراة في الوقتين الإضافيين، لكنَّ هدف جوناثان تاه أُلغي، لتفوز الباراجواي تاليًا 4ـ3 بركلات ترجيحٍ دراماتيكيةٍ، إذ نجح الحارس أورلاندو خيل في التصدي لركلتين حاسمتين إثر انتهاء اللقاء في وقتَيه الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1.

وقال ألفارو: "عشت المباراة بكثيرٍ من الحماس مثل الجميع. كانت مباراةً مملوءةً بالتوتر من بدايتها إلى نهايتها، لأننا كنا نعلم أننا نواجه أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، وخصمًا يتمتَّع بجودةٍ هائلةٍ، وكان يُعدُّ الأوفر حظًّا".

وأوضح المدرب أن لاعبيه نفَّذوا الخطة التي وضعها بفاعليةٍ، ونجحوا في الحد من قدرة ألمانيا على فرض أسلوبها.

وأضاف: "فهم اللاعبون تمامًا ما تتطلَّبه المباراة، وبذلوا جهدًا كبيرًا لمنع ألمانيا من إيجاد المساحات، وفرض أسلوبها، وخاضوا لقاءً استثنائيًّا. كان لدي 26 مقاتلًا قبل المباراة، وأصبحوا أساطير بعدها. ربما سنُقصى في الدور المقبل، وربما لا. سنرى، لكنْ هذه المباراة كانت ملحميةً".

وتابع المدرب: "يقدِّم لاعبو فريقي قلوبهم على أرض الملعب. منافسونا تخرَّجوا في أفضل الأكاديميات بأوروبا، أمَّا نحن، فنأتي من الأرض الحمراء. القميص الذي نرتديه، هو خطوطٌ من تلك الأرض الحمراء، وعلى تلك الأرض نتعلَّم اللعب حفاةً، ونُقدِّر التضحيات التي قدَّمها آباؤنا، ليتمكَّن أطفالهم وأبناؤهم من تحقيق أحلامهم. نحن ننتمي إلى تلك الأماكن".