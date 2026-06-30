الثلاثاء إجازة.. الباراجواي تحتفل بالانتصار

أعلن سانتياجو بينا، رئيس الباراجواي، الثلاثاء إجازةً رسميةً احتفالًا بالفوز المفاجئ الذي حققه المنتخب الأول لكرة القدم على ألمانيا، ليبلغ دور الـ 16 لكأس العالم 2026.

وفاجأ المنتخب، القادم من أمريكا الجنوبية، نظيره الألماني، الحاصل على لقب المونديال أربع مرَّاتٍ، بالفوز عليه 4ـ3 بركلات ‌الترجيح بعد انتهاء ‌اللقاء بوقتَيه الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1، ليحقق بذلك واحدةً ⁠من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة.

وكتب بينا في منصة "إكس": "اليوم البلد بأسره يحتفل". مصحوبًا بصورةٍ له وهو يُوقِّع مرسوم الإجازة.

وأضاف: "هذا احتفالٌ بفوز فريقٍ يُمثِّل أعمق جوانب ⁠هويَّتنا: العزيمة، والإيمان، وقوة الشعب الذي ‌لا يستسلم ‌أبدًا".

وجاء في نص المرسوم، الذي نشره ‌بينا أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ‌أن فوز الباراجواي تجاوز بكثيرٍ نطاق الرياضة، ويستحقُّ احتفالًا على مستوى البلاد.

وجاء في المرسوم: "لا يمكن للحكومة أن تتغاضى عن ‌هذا الإنجاز الكبير. من الضروري تسهيل التقاء جميع أفراد الشعب في ⁠الباراجواي للاحتفال ⁠بهذا اليوم التاريخي".

وتُعدُّ الباراجواي ثاني دولةٍ في أمريكا الجنوبية تُعلن عن يوم عطلةٍ بعد نتيجةٍ مفاجئةٍ في كأس العالم أمام ألمانيا خلال البطولة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن دانييل نوبوا، رئيس الإكوادور، أيضًا يوم عطلةٍ وطنية بعد فوز منتخب بلاده 2ـ1 على الألمان في المجموعة الخامسة، ليتأهل إلى مراحل خروج المغلوب.