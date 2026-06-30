بيكاسيسي: لا أعترف بالتوقعات في عالم كرة القدم

رفض سيباستيان بيكاسيسي، مدرب منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم، المخاوف بشأن إرهاق السفر، ووضع فريقه بوصفه مرشَّحًا أقلَّ حظًّا للفوز بمباراته أمام المكسيك، المشاركة في استضافة كأس العالم 2026، في دور الـ 32، فجر الأربعاء.

وصعدت الإكوادور إلى هذا الدور بعد تعويض تأخرها بهدفٍ إلى انتصارٍ 2ـ1 على ألمانيا عقب حصدها ‌نقطةً واحدةً من أول ‌مباراتين.

ويواجه المنتخب ⁠الإكوادوري نظيره المكسيكي ⁠الذي فاز بكافة مبارياته الثلاث في دور المجموعات، وسجل ستة أهدافٍ دون أن يستقبل أي هدفٍ.

وقال بيكاسيسي: "التوقُّعات انتهت منذ وقتٍ طويلٍ. استبعدونا. التوقُّعات في كرة القدم لا ⁠وجود لها، وما يهم هو ‌ما يحدث ‌على أرض الملعب".

وعانت الإكوادور من رحلةٍ، ‌استغرقت تسع ساعاتٍ قبل مباراة الأربعاء.

وأضاف ‌المدرب: "كان من المقرَّر أن يصل الفريق في الـ 05:00 مساءً، لكننا وصلنا في الـ 08:20. لا نعرف ‌سبب التأخير".

ورفض سيباستيان استخدام الرحلة بوصفها مبرِّرًا قائلًا: "نذهب، ⁠ونتنافس، ⁠ونلعب بلا شكاوى، أو أعذارٍ، وأنا ممتنٌّ. قد يبدو علينا الإرهاق، لكن كيف يمكنني أن أكون مستاءً من مشاركتنا في كأس العالم".

ويزيد ارتفاعُ ملعب "أزتيكا" عن سطح البحر بكثيرٍ، ودعمُ جمهور المضيف من صعوبة التحدِّي الذي يواجه الإكوادور قبل المباراة، وعن ذلك تحدَّث المدرب: "تمتلك المكسيك حصنًا منيعًا في هذا الملعب الأسطوري، والأمور هناك دائمًا صعبةٌ بالنسبة لنا، لذا نعدُّه تحديًا جميلًا".