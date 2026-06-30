وهبي: أسعدنا الملايين.. ولدينا حارس استثنائي

ذكر محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، أن منتخب بلاده حظي بالاحترام بعد إقصاء هولندا من كأس العالم 2026 بركلات الترجيح، فجر الثلاثاء، مؤكدًا أن لاعبيه كانوا مدفوعين بالرغبة في جعل ملايين المشجعين الذين كانوا يشاهدون المباراة في بلاده يشعرون بالفخر.

وفاز المغرب على هولندا 3ـ2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليتأهل إلى دور الـ 16 حيث سيواجه كندا، إحدى الدول المضيفة للبطولة.

وسجل ‌إسماعيل صيباري ركلة ‌الترجيح الحاسمة بعد أن تصدى ‌الحارس ياسين ⁠بونو لتسديدة كريسينسيو ⁠سامرفيل.

وقال وهبي في المؤتمر الصحافي: "حظي المغرب باحترام الجميع الآن. هذا ليس بسبب ما قلناه، بل لأننا أثبتنا ذلك الآن".

وأوضح المدرب، الذي أشرف على المنتخب الأول بعد عمله مع منتخب تحت 20 عامًا، وإسهامه في قيادة منتخبات الشباب في البلاد نحو النجاح، أن لاعبيه ⁠مدفوعون بشيءٍ أكبر من كرة القدم: "هذا ‌الفريق وجميع فرق الشباب ‌المغربية يقاتلون من أجل ما هو أكبر بكثيرٍ من مجرد ‌كرة القدم، أو الفوز بمباراةٍ. إنهم يعلمون أن ‌وراءهم ملايين الناس. لعبنا في الساعة الثانية صباحًا بتوقيت المغرب، ونحن على يقينٍ من أن معظم الناس ظلوا مستيقظين، وهذا يمنحك الطاقة لعدم الاستسلام، والمضي قدمًا، والثقة ‌بنفسك".

وأشار وهبي إلى أن المغرب سيطر على المباراة على الرغم من اللجوء إلى ركلات الترجيح للتأهل بالقول: "سيطرنا تمامًا على هولندا، واستحوذنا الكرة بنسبة 70 في المئة، وأطلقنا عددًا أكبر من التسديدات".

وتابع: "أردنا أن نحافظ على هدوئنا، وأن نلعب بأسلوبنا. كان لدينا إيمانٌ بأن المباراة إذا وصلت إلى ركلات الترجيح، فلدينا ياسين بونو حارسُ المرمى الاستثنائي. لم نحوِّل المباراة إلى معركةٍ فوضويةٍ، بل سيطرنا عليها".

وبيَّن المدرب أن النهج الدفاعي الذي اتَّبعته هولندا كان مفاجئًا، لكنَّه عدَّه بمنزلة إقرارٍ بالمكانة المتنامية للمغرب، وأضاف: "لم أكن أتوقَّع حقًّا هذا النوع من الدفاع المنخفض، لأن هولندا تحب استحواذ الكرة، وتكون قويةً جدًّا عندما تفعل ذلك. رأيت هذا النوع من اللعب بوصفه أحد أشكال الاحترام".