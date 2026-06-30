تيم للأمريكان: احذروا من قاهري الطليان

حذَّر تيم ريم، قائد المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، من الاستهانة بالبوسنة والهرسك قبل لقائهما، الأربعاء، ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026.

وأكد ريم، أن وصول البوسنة إلى المونديال لم يكن "ضربة حظٍّ".

وقال تيم للصحافيين بينما كان المنتخب الأمريكي يستعدُّ لمغادرة معسكره التدريبي قرب لوس أنجليس متوجِّهًا إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو استعدادًا للمباراة: "نعرف أنهم فريقٌ قوي وبدني. لقد تأهلوا، وتجاوزوا دور المجموعات لسببٍ وجيه، وليس من قبيل الصدفة. هم اجتازوا الملحق، وأقصوا إيطاليا، وبلغوا كأس العالم، لذا سيتعيَّن علينا الانتباه في جميع جوانب المباراة، وفي كل لحظةٍ منها".

وارتفعت موجة التفاؤل في الولايات المتحدة منذ أن استهلَّ أصحاب الأرض مشوارهم في كأس العالم بفوزين كبيرين على الباراجواي وأستراليا.

وعلى الرغم من أن الخسارة أمام تركيا في مباراة تحصيل حاصلٍ، الخميس الماضي، خفَّفت قليلًا من التوقُّعات المرتفعة جدًّا، إلا أن المنتخب الأمريكي تصدَّر مجموعته في نهاية المطاف.

ولا تزال أمريكا المرشَّح الأوفر حظًّا للتأهل على حساب البوسنة، وإذا نجحت في ذلك، فستُحقق ثاني انتصارٍ لها فقط في تاريخ الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعد فوزها على المكسيك 2ـ0 عام 2002.

وتأهلت البوسنة من المجموعة الثانية بعد احتلالها المركز الثالث بفضل تعادلها مع كندا، إحدى الدول المضيفة، وفوزها على قطر، لكنَّها تعرَّضت لهزيمةٍ قاسيةٍ أمام سويسرا 1ـ4.

ويُعرَف المنتخب البوسني بطابعه الدفاعي إلى حدٍّ كبيرٍ، إذ يحتل المركز الـ 33 بين 48 منتخبًا في البطولة من حيث نسبة الاستحواذ، والمركز الـ 38 من حيث عدد التسديدات، والـ 41 في عدد التسديدات من داخل منطقة جزاء المنافس.

ولعل أبرز لحظةٍ في تاريخ كرة القدم البوسنية كانت في مارس الماضي عندما تغلَّبت على إيطاليا بركلات الترجيح في ختام مواجهة ملحقٍ متوترةٍ.

وعلى الرغم من تأكيد ريم أن الكرات الثابتة قد تلعب دورًا مهمًّا في مباراة الأربعاء إلا أنه لا يتوقَّع أن تكتفي البوسنة بالدفاع، وقال: "هم في البطولة لسببٍ ما. لقد اجتازوا طريقًا صعبًا للوصول إلى هنا، وفي نهاية اليوم هم فريقٌ قوي للغاية".