حملة اعتقالات هولندية بعد انتصار المغرب

أشعل الفوز الدراماتيكي للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم على نظيره الهولندي بركلات الترجيح، الثلاثاء، في كأس العالم موجة من الاحتفالات في مدينة لاهاي، التي تضم جالية مغربية كبيرة، قبل أن تتحوّل الأجواء إلى مواجهات مع الشرطة أسفرت عن تنفيذ عدد من الاعتقالات الثلاثاء.

وفي حي سخيلدرسفايك بمدينة لاهاي، رصد مراسلو وكالة فرانس برس مشاهد لمشجعين يلفّون أنفسهم بالأعلام المغربية وهم يرقصون ويهتفون في الشوارع، وسط أصوات أبواق السيارات وانفجار المفرقعات.

وتجمع مئات المشجعين عند أحد التقاطعات في الحي، حيث تبادلوا ركل الكرة في الهواء واحتفلوا بحماس مع ركاب السيارات المارة، فيما أقدم بعضهم على القفز فوق المركبات.

لكن بعد نحو ساعة من بدء الاحتفالات، تبدلت الأجواء مع وصول قوات مكافحة الشغب التي استخدمت مدافع المياه ونفذت عمليات تفريق بالعصي لإخلاء المكان.

وشاهد مراسلو فرانس برس نحو 12 شخصًا وهم يُعتقلون، بعدما طرحت الشرطة عددًا من الشبان أرضًا عقب ضربهم على أرجلهم بالهراوات، قبل تقييدهم بالأصفاد ونقلهم في عربات الشرطة.

كما خاض عناصر الشرطة، الذين كانوا يستقلون دراجات هوائية، مطاردات متكررة مع مجموعات من الشبان في شوارع الحي، من دون تسجيل أضرار كبيرة.

وعلى الرغم من محاولات متكررة، امتنع المحتفلون عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، مفضلين عدم الكشف عن هوياتهم، فيما ارتدى كثيرون أقنعة تغطي وجوههم.

وكانت مواجهة دور الـ32 في مدينة مونتيري قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1 بعد الوقت الإضافي، قبل أن تُحسم بركلات الترجيح في مباراة مثيرة.

وبعد إهدار عدة ركلات من كلا المنتخبين، نجح مهاجم المنتخب المغربي إسماعيل صيباري، المحترف في صفوف نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، في تسجيل ركلة الترجيح الحاسمة، ليقود بلاده إلى دور الـ16، حيث سيواجه منتخب كندا، أحد مستضيفي البطولة.