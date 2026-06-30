وزير الإعلام يزور مقر «الأبحاث والإعلام» في المركز المالي

زار سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، الاستديوهات الجديدة المتطورة لـ«شبكة الشرق» في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، حيث كان في استقباله المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG»، وجمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وخلال الزيارة، تجوّل معاليه في غرفة الأخبار المتكاملة لـ«الشرق بلومبرج»، والاستديوهات التلفزيونية، واطلع على عمليات البث التي تجري من المقر الجديد للمجموعة. كما تضمنت زيارته تعرفه إلى القدرات التحريرية والإنتاجية للشبكة، ونموذجها للبث عبر المنصات المتعددة، والتقنيات المتقدمة الداعمة للإنتاج التلفزيوني والرقمي والإذاعي وإنتاج البودكاست. كما سلَّطت الزيارة الضوء على نقل عمليات البث التي أجرتها أخيرًا «الشرق بلومبرج» من استديوهاتها الجديدة في مركز الملك عبد الله المالي.

والتقى معاليه أيضًا بالصحافيين والمذيعين والمنتجين والمهندسين والفرق الفنية من مختلف أنحاء الشبكة، مؤكدًا بذلك الدور المهم الذي تؤديه المجموعة في الابتكار والمساعدة في دعم التطوير المستمر لقطاع الإعلام في السعودية.

وفي مقابلة أجراها سلمان الدوسري مع الشرق بلومبرج، قال: «نحن نعيش اليوم لحظة فارقة ومميزة جدًّا في مسيرة الإعلام العربي بانطلاق «شبكة الشرق» من الرياض عاصمة التأثير والقرار والنمو في المنطقة. اليوم لا نتحدث عن انتقال جغرافي فحسب، وليس انتقال من مدينة إلى مدينة بقدر ما هو إعادة تموضع استراتيجي إذا صح التعبير إلى المكان الذي تصاغ فيه قصة المكان سياسيًّا واقتصاديًّا ورياضيًّا وإعلاميًّا، وأعني فيها الرياض. اليوم نحن نتحدث عن أنَّ كل وسائل الإعلام وكل المنصات تبحث عن الطريقة المناسبة للوصول إلى مقر الأحداث العالمية».

وتابع «عندما نتحدث عن الشرق بلومبرج، نحن لا نتحدث عن شاشة فقط، نحن نتحدث عن مجموعة من التغطيات الإعلامية، بودكاست، نتكلم عن قنوات تلفزيونية، نتكلم عن واقع معزز، نتكلم عن وسائل ومشاركة في منصات التواصل الاجتماعي. كل هذا يعطي مفهومًا جديدًا للإعلام الذي لم يعد إعلامًا قديمًا وحديثًا بقدر ما هو إعلام تقدمه في تقديري مجموعة الشرق بأفضل طريقة ممكنة. هي تمزج بين الإعلام القديم والحديث وتصل إلى جميع الشرائح والمستويات».

وأضافت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي لـSRMG: «تشرفنا باستقبال وزير الإعلام في المقر الجديد للمجموعة واستديوهات «شبكة الشرق». وتؤكد زيارته الدعم المتواصل الذي توليه السعودية لتطوير قطاع إعلامي عالمي المستوى، بما يعزز الابتكار، ويمكّن المؤسسات الإعلامية السعودية من النمو والتوسع. ونعتز في SRMG بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة، عبر الاستثمار في المحتوى المبتكر، والتقنيات الإعلامية، والكفاءات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة السعودية مركزًا إقليميًّا رائدًا للإعلام وصناعة المحتوى.

وتمثّل هذه المرافق الجديدة أكثر من مجرد استثمار في التقنية والبنية التحتية، بل هي استثمار في الإبداع والصحافة الموثوقة. ومن خلال جمع قدراتنا التحريرية والإنتاجية والبثّية تحت سقف واحد، نعزّز قدرتنا على تقديم صحافة عالية الجودة بمزيد من السرعة والعمق والابتكار، مع تمكين فرقنا من خدمة الجماهير بشكل أفضل في مختلف أنحاء السعودية وخارجها».

واختُتمت الزيارة باجتماع جمع الوزير بكبار قادة المجموعة لمناقشة التطوير المستمر لقطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية، وأهمية الاستثمار في القطاع لمواصلة تعزيز الحضور الإعلامي للسعودية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتأتي الزيارة بعد يوم واحد من إطلاق «الشرق بلومبرج» ونقل عمليات البث الخاصة بها إلى استديوهاتها الجديدة في مركز الملك عبد الله المالي، لتمثّل محطة بارزة جديدة في مسيرة النمو المستمرة لـ«شبكة الشرق»، وترسّخ مكانة الرياض مركزًا إقليميًّا ناشئًا للإعلام والأعمال والصحافة الاقتصادية والمالية.

وتواصل الشبكة توسيع تغطيتها وبرامجها وقدراتها الرقمية عبر منصاتها المختلفة، التي تشمل «الشرق بلومبرج»، و«الشرق للأخبار»، و«الشرق الوثائقية»، و«الشرق ديسكفري»، و«الشرق بودكاست»، و«راديو الشرق بلومبرج»، و«الشرق NOW».