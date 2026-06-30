ليفرامنتو يجري عملية جراحية

خضع الإنجليزي تينو ليفرامنتو، مدافع فريق نيوكاسل الأول لكرة القدم، الثلاثاء، لجراحة بسيطة عقب تعرضه لإصابة في ربلة الساق، على أن يعود خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتعرض ليفرامنتو «23 ‌عامًا» للإصابة ⁠خلال تدريبات منتخب إنجلترا في يونيو، ما أدى إلى استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم، ليحل مكانه تريفوه تشالوباه، ⁠مدافع تشيلسي.

وأكد النادي الإنجليزي، وفق بيان نشره على موقعه الرسمي، الثلاثاء: «يؤكد ‌نيوكاسل يونايتد أن تينو ليفرامنتو خضع ‌بنجاح لجراحة بسيطة»، مضيفًا «من ‌المتوقع أن يعود المدافع إلى الملاعب خلال فترة الإعداد للموسم الجديد».

ولم يخض ليفرامنتو سوى 17 ‌مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل، إذ تعرض ⁠لإصابتين ⁠في الركبة أبعدتاه عن الملاعب لمدة شهرين، قبل أن تؤدي إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، في يناير، إلى غيابه عن 15 مباراة أخرى. ومن المقرر أن يستهل نيوكاسل مشواره في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026ـ2027 بمواجهة ليفربول في 23 أغسطس المقبل.