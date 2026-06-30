الوحدة يعسكر في القاهرة.. ويتفق مع 5

وضعت إدارة نادي الوحدة الجديدة القاهرة، العاصمة المصرية، خيارًا أول، لتنظيم معسكر الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ حازم اللحياني، الذي فاز بمنصب كرسي الرئاسة، اتفق مع جهاز فني جديد من الجنسية الأوروبية، إضافة إلى خمسة لاعبين أجانب.

من جهة ثانية، اعتمدت وزارة الرياضة، الثلاثاء، نتيجة انتخابات رئاسة النادي، التي أسفرت عن فوز اللحياني بمنصب رئيس النادي رسميًّا لمدة أربعة أعوام، بعد منافسة مع الدكتور عبد الهادي اليامي.

وضمت قائمة اللحياني، محمد القحطاني نائبًا للرئيس، وعضوية كلٍّ من: سالم باشيخ، أيمن يماني، حمدان الغامدي، خالد الغامدي، عبد الله خرمي، ريما الجربوع، وبندر سمان.

ومن المنتظر أن يتسلم اللحياني مهامه الإدارية الأربعاء، على أن يعقد اجتماعه الأول رسميًّا بمقر النادي في العمرة، عقب إنهاء إجراءات التسليم من المجلس المكلف السابق بقيادة حاتم خيمي.