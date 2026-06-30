المونديال.. 9 حكام ينتظرون الظهور الأول

ينتظر تسعة من حكام الساحة المعتمدين في كأس العالم 2026 الظهور الأول في المونديال الجاري بما فيهم السعودي خالد الطريس.

وتضم القائمة إضافة إلى الطريس كلًا من الياباني يوسوكي أراكي، الكوستاريكي خوان كالديرون، النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا-ووه، الجامايكي أوشين نيشن، البيروفي كيفن أورتيجا، الكولومبي أندريس روخاس، السويسري ساندرو شيرير، والجنوب إفريقي أبونجيلي توم.

ولم تسفر آخر المواجهات عن دخول أي اسم جديد من هذه القائمة إلى سجل حكام الساحة، بعدما تولى المغربي جلال جيد قيادة مباراة منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم وباراجواي، فيما أدار البرازيلي ويلتون سامبايو مواجهة المغرب وهولندا.

وكان الاتحاد الدولي «فيفا» كلَّف الطريس بمهمة الحكم الرابع في مباراة كرواتيا وبنما، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الـ 12، وحضر في لقاء غانا وبنما ضمن الجولة الأولى من المجموعة ذاتها، وكوت ديفوار والإكوادور، وكندا والبوسنة.