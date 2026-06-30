البيشي يودع الاتحاد.. وينتقل إلى الاتفاق

وقَّعت إدارة نادي الاتفاق عقدًا احترافيًّا مع عبد العزيز البيشي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في صفقة انتقال حر، وفق حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة إكس الثلاثاء.

وأوضح أنَّ البيشي «32 عامًا» ينتهي عقده مع الاتحاد بصفة رسمية الثلاثاء، وسينطلق مع ناديه الجديد، ابتداءً من الجمعة، موعد العودة إلى التدريبات، على أن يغادر رفقته إلى معسكره الخارجي في إسبانيا 8 يوليو المقبل.

وتعد تجربة الاتفاق الجديدة السادسة للجناح الأيمن، بعد انطلاقته مع الشباب الذي انتقل إليه قادمًا من الفئات السنية في حطين موسم 2013، وفاز معه بكأس الملك والسوبر السعودي في 2014، لينتقل بعدها معارًا إلى التعاون موسمًا واحدًا.

وفي بداية موسم 2018ـ2019 بدأ البيشي مرحلة جديدة مع الفيصلي قبل الانتقال إلى الاتحاد في يناير 2019، ليحقق برفقته دوري روشن السعودي موسمين «2023» و«2025»، وكأس الملك «2025»، والسوبر السعودي «2023».

وفي 2023ـ2024 أعاره الاتحاد إلى ضمك، وعاد إلى ناديه بالموسم التالي.

وعلى المستوى الدولي، شارك البيشي بقميص المنتخب السعودي في 22 مباراة دولية، واستطاع تسجيل هدف واحد ضد العراق في بطولة «سوبر كلاسيكو» التجريبية في 2018.