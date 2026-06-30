بونو يعيد الليالي المجنونة بالتصدي الـ 21

رفع المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، عدد تصدياته في ركلات الترجيح إلى 12 بعد أن قاد منتخب بلاده إلى دور الـ 16 من كأس العالم، صباح الثلاثاء، على حساب هولندا الوصيفة ثلاث مرات «1974 و1978 و2010».

وخلال ركلات ترجيح مثيرة، توقع بونو، المعروف عنه براعته في الوقوف أمام ركلات الجزاء، الزاوية التي سيسدد فيها كريسينسيو سمرفيل الركلة الخامسة لهولندا ليتصدى لها، قبل أن يسجل زميله إسماعيل صيباري الركلة الحاسمة.

صباح الثلاثاء، وقف بونو في عالمه الصغير بين ثلاثة قوائم، بعمر 35 عامًا، لكنه شعر وكأنه عاش مئة عام من الضغط والترقب.

بونو هو نفسه الذي تصدى لـ 21 كرة من نقطة التنفيذ في المنطقة المحرمة بينها تسع جزائيات إضافة إلى 12 ترجيحية.

بونو أعاد تلك الليلة المجنونة أمام إسبانيا في 2022، حين أوقف سولير وبوسكيتس وأرسل «أسود الأطلس» إلى دور الثمانية، ونهائي الدوري الأوروبي 2023 مع إشبيلية، حين أحبط مانشيني وإيبانيز.

في رحلته مع الهلال، تصدى «صائد الترجيحيات» لتسديدات على غرار علي الحسن وجابري فيجا وتوني وجالينو، إضافة إلى جزائية الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في مواجهة ريال مدريد والهلال المونديالية الصيف الماضي.