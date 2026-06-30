دولاك: التغييرات أحبطت الأخضر.. والاتحاد نقطة تحول

أكد البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، أنَّ تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 من كأس العالم بعد فوزه على اليابان بنتيجة 2ـ1، الإثنين، يبرهن على أنَّه دائمًا أحد أبرز المنافسين في البطولات الكبرى.

وأوضح لـ«الرياضية» دولاك قائلًا: «مباريات المونديال تُحسم غالبًا عبر لحظات دقيقة، سواء بخطأ فردي أو كرة ثابتة أو موقف تكتيكي، وهو ما يجعل الفوارق بين المنتخبات الكبرى محدودة للغاية».

وأكد أنّ البرازيل تمتلك دائمًا القدرة على المنافسة والوصول بعيدًا في البطولة، وهو ما أثبته تأهلها إلى الأدوار الإقصائية، مع استمرار حاجة الفريق إلى التطوّر من مباراة إلى أخرى.

وتحدث المدرب البرازيلي عن تجربته السابقة ضمن الجهاز الفني للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، التي شكَّلت محطة مهمة ومحورية في مسيرته التدريبية، موضحًا أنّه اكتسب خلالها خبرات كبيرة من العمل إلى جانب أسماء تدريبية بارزة، ومن خلال التعامل مع أعلى مستويات كرة القدم الدولية.

وأشار إلى أنَّ تلك التجربة منحته فهمًا أعمق لطبيعة العمل في الكرة البرازيلية، مؤكدًا أنَّ فلسفة الكرة البرازيلية شهدت تطورًا ملحوظًا مقارنة بالفترات التاريخية السابقة، نتيجة تغيّر الأجيال وتحوّل اللعبة إلى طابع عالمي أكثر تكتيكًا وتنظيمًا.

وأضاف أنَّ الهوية البرازيلية ما زالت تبحث عن التوازن بين الأداء الجميل وتحقيق النتائج، بكونها في النهاية هي التي تُكرّس أي مشروع فني.

وفيما يتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم، أشار إلى أنَّ التغييرات التي سبقت البطولة أثَّرت على مستوى الانسجام الفني، موضحًا أنَّ أي جهاز فني يحتاج إلى وقت كافٍ لبناء هوية واضحة، وأنّ طبيعة كأس العالم تختلف جذريًّا عن بقية المنافسات من حيث الضغط وجودة الخصوم. لكنه أكد في المقابل أنَّ كرة القدم السعودية تشهد تطورًا مستمرًا، معربًا عن ثقته في قدرة المنتخب على الظهور بصورة أفضل في النسخ المقبلة.

وعن هوية المرشحين للتتويج باللقب العالمي، رأى دولاك أنَّ منتخبي فرنسا والأرجنتين لا يزالان يمتلكان أفضلية من حيث الاستقرار الفني وقوة العناصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أنَّ البرازيل لا تزال في مرحلة تطور، لكن تأهلها إلى دور الـ16 قد يمنحها مزيدًا من الثقة ويعزز فرصها في الذهاب بعيدًا، مع ترجيحه أن يبقى الصراع على اللقب بين فرنسا والأرجنتين إذا استمر الفريقان بالمستوى ذاته.

وعن تجربته مع نادي الرياض، كشف دولاك عن أنَّه واجه تحديات كبيرة منذ توليه المهمة في ظروف صعبة على المستويين الفني والنفسي، ما دفعه إلى إجراء تغييرات تكتيكية متعددة بهدف تحسين الأداء العام للفريق.

وأكد أنَّ المواجهة أمام الاتحاد التي انتهت بالفوز 3ـ1 مثَّلت نقطة تحوّل حقيقية منحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وأسهمت بشكل مباشر في تحقيق هدف البقاء.

وأثنى على المستوى المتصاعد للدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا أنَّ موسمه الثالث في السعودية يعكس تطورًا واضحًا في جودة المنافسة، وأنَّ التعاقدات مع لاعبين أجانب مميزين أسهمت في رفع مستوى اللاعبين المحليين.

وأشار إلى أنَّ دوري روشن يسير بخطى ثابتة ليصبح ضمن أقوى الدوريات على مستوى العالم.

واختتم تصريحه بالتأكيد أنّ المنافسة على لقب الدوري السعودي غالبًا ما تحسمها قوة الأندية الكبرى من الناحية الاقتصادية والاستقرار الفني، إلا أنّه شدَّد في الوقت ذاته على أنَّ كرة القدم تظل لعبة مفتوحة على كل الاحتمالات، وقد تحمل دائمًا مفاجآت غير متوقعة على الرغم من كل المعطيات.