الادعاء يطالب بسجن ميندي

يمثل الفرنسي فرلان ميندي، مدافع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، أمام أحد المحاكم الإسبانية خلال الفترة المقبلة بعد اتهام أحد كلابه بمهاجمة مراهق وكلبين آخرين عند فراره من منزله، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام محلية، الثلاثاء.

وطلب الادعاء بالحق المدني الحكم على ميندي بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التسبب في إصابات نتيجة الإهمال الجسيم، إلى جانب فرض غرامات مالية، وفقًا لوثيقة صادرة عن محكمة في مدريد بتاريخ 7 يناير الماضي.

من جهتها، طالبت النيابة العامة بفرض غرامات على اللاعب، عادة أنَّ القضية تندرج ضمن جنحة بسيطة تتعلق بالتسبب في إصابات.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنَّ الحادثة وقعت في يناير 2023، بعدما هربت أربعة كلاب يملكها ميندي من منزله في ضاحية ألكوبينداس الراقية شمال مدريد، إثر ترك البوابة مفتوحة عقب دخول إحدى المركبات.

وأضافت التقارير أنَّ أحد الكلاب هاجم كلبًا تملكه سيدة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استدعت لاحقًا إخضاعه للقتل الرحيم، قبل أن يتعرض فتى يبلغ من العمر 17 عامًا للعض أثناء محاولته التدخل، كما أُصيب كلب أحد أقاربه الذي كان يصطحبه في نزهة.