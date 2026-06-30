التعاون يفتح باب التفاوض مع دورلي

فتحت إدارة التعاون باب التفاوض مع الليبيري أوسكار دورلي، لاعب وسط فريق سلافيا براج التشيكي الأول لكرة القدم، تمهيدًا للتعاقد هذا الصيف، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ التفاوض بين الطرفين لا يزال جاريًا، في ظل رغبة النادي القصيمي في تدعيم خط الوسط بلاعب يملك خبرات أوروبية ودولية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعد دورلي، البالغ من العمر 27 عامًا، أحد أبرز لاعبي منتخب ليبيريا، وبدأ مسيرته الاحترافية مع ريال مونروفيا في بلاده، قبل انتقاله إلى أوروبا عبر ليتوانيا، إذ لعب مع نادي تراكاي، ثم انضم إلى سلافيا براج التشيكي في يناير 2020.

ويمثل دورلي منتخب ليبيريا الأول منذ 2015، وشارك معه في 49 مواجهة دولية سجَّل خلالها ثلاثة أهداف.