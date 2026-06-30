فشل رد دعاوى إدمان فيسبوك وإنستجرام

رفضت القاضية الاتحادية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز ​طلبًا من شركة ميتا رد دعوى قضائية رفعها ممثلو الادعاء في عشرات الولايات، تتهم الشركة بتصميم منصتي ‌«فيسبوك وإنستجرام» ‌بطريقة ​تسبب ‌إدمان ⁠الأطفال ​لاستخدامهما مع تعمد إخفاء ⁠الأضرار عن الجمهور.

وفي قرار صدر في وقت متأخر الإثنين، رفضت ⁠قاضية المحكمة الجزئية في أوكلاند ‌بولاية ‌كاليفورنيا طلب ​ميتا ‌برد الاتهامات التي تتعلق ‌بالخداع والممارسات غير العادلة وانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

وقالت ‌القاضية إنَّه لا جدال في أنَّ ميتا ⁠لم ⁠تمتثل لمتطلبات الإخطار وموافقة الوالدين المنصوص عليها في ذلك القانون، وأصدرت قرارًا لصالح الولايات بهذا الشأن.