فشل رد دعاوى إدمان فيسبوك وإنستجرام
مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (أرشيفية)
أوكلاند ـ رويترز 2026.06.30 | 05:50 pm
رفضت القاضية الاتحادية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز طلبًا من شركة ميتا رد دعوى قضائية رفعها ممثلو الادعاء في عشرات الولايات، تتهم الشركة بتصميم منصتي «فيسبوك وإنستجرام» بطريقة تسبب إدمان الأطفال لاستخدامهما مع تعمد إخفاء الأضرار عن الجمهور.
وفي قرار صدر في وقت متأخر الإثنين، رفضت قاضية المحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا طلب ميتا برد الاتهامات التي تتعلق بالخداع والممارسات غير العادلة وانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
وقالت القاضية إنَّه لا جدال في أنَّ ميتا لم تمتثل لمتطلبات الإخطار وموافقة الوالدين المنصوص عليها في ذلك القانون، وأصدرت قرارًا لصالح الولايات بهذا الشأن.