4 مراحل تجهز الفتح.. والمعسكر في ماربيا

يستعد فريق الفتح الأول لكرة القدم للموسم الجديد ببرنامج إعدادي على أربع مراحل يتضمن معسكرًا خارجيًّا في مدينة ماربيا الإسبانية، حسبما كشف عنه النادي، الأربعاء.

وتنطلق المرحلة الأولى من تحضيرات «النموذجي» الأربعاء، وتمتد لمدة خمسة أيام، وتشتمل على فحوصات طبية للاعبين وتدريبات على ملعب النادي، وتليها مرحلة ثانية تستمر حتى 12 يوليو المقبل، وترتكز على حصص لياقية وفنية، قبل المغادرة إلى ماربيا في 13 من الشهر المقبل للدخول في معسكر لمدة 23 يومًا ضمن المرحلة الثالثة التي تتخللها مباريات تجريبية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

ويختتم الفتح استعداداته بمرحلة رابعة وأخيرة تتضمن حصصًا تدريبية على ملعب النادي.

وتنتظر الفريق الأحسائي في الموسم الجديد تحديات دوري روشن السعودي إلى جانب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأنهى الفتح الموسم الماضي في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة، جمعها من تسعة انتصارات و10 تعادلات مقابل 15 خسارة خلال 34 جولة.