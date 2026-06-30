ماني ودوكو يبحثان عن بصمة في سياتل

يبحث السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، والبلجيكي جيريمي دوكو عن وضع بصمتهما خلال المواجهة التي تجمع منتخبي بلديهما، الأربعاء، في مدينة سياتل، ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026.

ويعد ماني ودوكو من أبرز أسلحة المنتخبين، لكنهما لم يكونا في قمة نجاعتهما خلال المونديال، وأصبحا أمام خيار وحيد، وهو تقديم أفضل ما عندهما لتفادي الخروج من العرس العالمي.

ويخوض ماني «34 عامًا» المتوج مع فريق النصر بلقب دوري روشن السعودي، آخر بطولة دولية كبرى له مع «أسود التيرانجا»، بعدما توّج على أرض الملعب بلقب بطل إفريقيا، يناير الماضي، قبل أن يُسحب اللقب لاحقًا لمصلحة المغرب.

وشارك ماني أساسيًا، لكنه لم يسجل خلال المباريات الثلاث في دور المجموعات أمام فرنسا «خسارة 3ـ1»، والنرويج «خسارة 3ـ2»، والعراق «فوز 5ـ0»، مع ذلك، كان له تأثير في اللعب، وخاصة بتمريرة حاسمة لإسماعيلا سار أمام النرويج.

ولا يزال باب تياو، مدرب المنتخب السنغالي، يحتفظ بثقته الكاملة به، إذ قال بعد مباراة العراق: «إنه يفعل أشياء استثنائية، وموجود من أجل الجماعة، وله تأثير، والقائد الفني لهذا الفريق، كما يساعدنا دفاعيًا».

وأضاف تياو: «لقد أصبح ماني في يونيو رابع أفضل هداف إفريقي في القرن الـ21، وهو قدوة لكرة القدم الإفريقية والعالمية. نعرف مدى التزامه مع هذا الفريق، وأنه سيبذل كل ما لديه».

وقد يفتقد «أسود التيرانجا» حارسهم إدوارد ميندي أمام بلجيكا للإصابة، بعدما عوّضه موري دياو ضد العراق.

في الجهة المقابلة، كان البلجيكي جيريمي دوكو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، «45 مباراة دولية و7 أهداف»، منتظرًا بشدة من قبل «الشياطين الحمر» بعد موسم مميز في الدوري الإنجليزي.

لكن دوكو «24 عامًا»، الذي تعرض لعدوى تنفسية، خاض أولًا مباراة باهتة أمام مصر «1ـ1»، ثم غاب عن مباراة إيران «0ـ0» بعدما سافر إلى لندن، حيث أنجبت زوجته مولودًا ذكرًا. وقد أثار هذا الذهاب والإياب السريع، الذي سمح به اتحاد بلاده، جدلًا، خاصة عندما بقي المدافع النرويجي ليو أوستيجارد مع زملائه في الولايات المتحدة، واكتفى بمتابعة ولادة زوجته عبر «فيس تايم». وشارك دوكو أساسيًا أمام نيوزيلندا، لكنه استُبدل عند حدود الدقيقة الـ 60 خلال الفوز الكبير 5ـ1.

وتأمل الصحافة المحلية الآن أن يتمكن لاعب مانشستر سيتي، بعدما تخلص أخيرًا من مشكلاته الصحية، من إظهار وجهه الحقيقي أمام السنغال.