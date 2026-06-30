الثلاثاء.. بدء النظر في طعون ضمك

تنظر اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، ابتداءً من الثلاثاء ولمدة خمسة أيام، في أي طعون تقدم ضد قائمة شاكر بن عوير، المرشح لرئاسة ضمك وفق البرنامج على حساب النادي في منصة «إكس» .

وتعلن لجنة الانتخابات القائمة النهائية المرشحة والناخبين الأحد، تمهيدًا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية في اليوم التالي.

وضمت قائمة بن عوير كلًا من عبد الرحمن الحزوبر، المرشح لمنصب «نائب الرئيس» وسبعة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وهم: تركي الشهراني، خالد الشهراني، خليل آل سعيد، مشاري أبو ملحة، ماجد آل سحيم، عبد الله مجرشي، وعبد العزيز آل شيبان.

وتجرى الجمعية العمومية في نادي ضمك، 6 يوليو المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد خلفًا للمجلس السابق برئاسة خالد الشهراني، الذي استقال من منصبه.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة، الأربعاء الماضي، قبول وزارة الرياضة استقالة مجلس إدارة نادي ضمك برئاسة خالد الشهراني، التي تم تقديمها 9 يونيو الجاري.