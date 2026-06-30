اجتماع ساعتين يناقش مرحلة ما بعد المسحل

باشر ماجد آل صاحب، الأمين العام المكلف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أولى خطوات المرحلة الانتقالية للاتحاد، بعقد اجتماع، صباح الثلاثاء، مع الإدارة القانونية بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية» .

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن الاجتماع جرى بحضور الأعضاء، تقدمهم عيسى الريس، وناقش مع الإنجليزية بولي هاندفورد رئيسة الإدارة القانونية، آلية تنفيذ الإجراءات النظامية، التي تسبق الدعوة لعقد الجمعية العمومية «غير العادية» خلال 15 يومًا.

وشهد الاجتماع، الذي انطلق عند الـ 09:00 صباحًا، واستمر لمدة ساعتين، استعراض الخطوات القانونية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة، والمتطلبات النظامية والإدارية، لعقد الجمعية العمومية للموافقة على استقالة ياسر المسحل، رئيس الاتحاد، ومن ثم استكمال برنامج الترشح والانتخابات، وبقية إجراءات تسليم المهمات للمجلس الجديد، وفقًا للوائح النظام الأساسي للاتحاد.

وكان المسحل قد أعلن، الإثنين الماضي، عبر حسابه الشخصي في منصة «إكس»، مغادرته منصبه، وعدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية، وأنه سيدعو، وفقًا للإجراءات واللوائح النظامية، إلى البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد.