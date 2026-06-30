النصر يؤجل العودة يومين

أجلت إدارة النصر بداية تدريبات الفريق الأول لكرة القدم من الجمعة إلى الأحد المقبل، نظير استمرار أعمال الصيانة في ملعبه «دار النصر»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ومن المقرر أن يستمر الإعداد داخل الرياض نحو 10 أيام، يخضع خلالها اللاعبون للفحوص الطبية، ويؤدون تمارين لياقية مكثفة، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية في أبها.

وتجري المرحلة الثالثة في البرتغال بحضور اللاعبين الدوليين، محليين وأجانب، بعد انتهاء التزاماتهم مع منتخباتهم في نهائيات كأس العالم.

وأشار المصدر إلى أن المعسكر الخارجي سيشهد خوض أربع أو خمس مباريات تجريبية أمام أندية أجنبية، على أن يحصل الجميع على إجازة قصيرة بعد انتهاء المعسكر، ثم يعودون للتجمع في الرياض، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ولا يزال البرتغالي سيماو كوتينيو، المدير الرياضي في النصر، يكثف اتصالاته من أجل حسم التوقيع مع مدرب جديد، خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، الذي أعلن رحيله نهاية الموسم الماضي، بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي.