ويمبلدون.. أماندا تكسب لينا

حققت الأمريكية أماندا أنيسيموفا، وصيفة منافسات ويمبلدون للتنس ​العام الماضي، عودة قوية إلى البطولة الكبرى بعدما تغلبت على اللاعبة المتأهلة من التصفيات لينا جيورتشيسكا بنتيجة 6ـ3 و6ـ2، لتتأهل إلى الدور الثاني، الثلاثاء.

وكانت أنيسيموفا قد تعرضت ‌لخسارة قاسية «6ـ0 و6ـ0» أمام ​إيجا شفيونتيك ‌في ⁠نهائي ​العام الماضي، ⁠غير أنَّ اللاعبة الأمريكية بدت بعيدة تمامًا عن أي آثار سلبية لتلك الهزيمة، حيث فرضت سيطرتها الكاملة على منافستها من مقدونيا الشمالية.

وأظهرت جيورتشيسكا، أول لاعبة ⁠من بلادها تبلغ الدور ‌الرئيس في إحدى ‌البطولات الأربع الكبرى، ​بعض المقاومة ‌في المراحل الأخيرة من المباراة في ‌محاولة لإطالتها، لكن أنيسيموفا حسمت المواجهة لصالحها في غضون 61 دقيقة.

وقالت أنيسيموفا، التي عانت أخيرًا من إصابة ‌في المعصم بعد نهاية المواجهة: «ليس من السهل مواجهة لاعبة قادمة من التصفيات ⁠وخاضت ⁠عدة مباريات بالفعل». وأضافت «قدَّمت أداءً رائعًا، ولم يسبق أن التقينا، لذلك كانت مباراة افتتاحية صعبة. أنا سعيدة للغاية بعودتي إلى هنا. عندما وصلت، اجتاحتني ذكريات جميلة، وأحاول الحفاظ على هذا الشعور.. أحاول الاستمتاع بكل يوم أقضيه هنا».

ومن المقرر أن تواجه ​أنيسيموفا في ​الدور الثاني الفائزة من مواجهة بترا مارتشينكو وصوفيا كينين.