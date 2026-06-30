كيسيه ثابت.. وهالاند يعود

حافظ الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على مكانه في التشكيلة الأساسية، فيما يعود النرويجي إيرلينج هالاند إلى قيادة هجوم منتخب بلاده، خلال مواجهة المنتخبين، الثلاثاء، ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وشارك كيسيه أساسيًا في المباريات الثلاث، ضمن مرحلة المجموعات، وأكمل اثنتين منهم، ولعب 77 دقيقة في واحدة، وسجل هدفًا، وكان في مرمى ألمانيا خلال المواجهة التي خسرها الأفيال 1ـ2.

أما هالاند، فيعود إلى التشكيل الأساسي، بعد أن جلس على دكة البدلاء في لقاء فرنسا، الذي تكبد خلاله منتخبه خسارة ثقيلة 1ـ4 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل المنتخب الإيفواري إلى الدور الثاني من المونديال للمرة الأولى، بعد أن حل ثانيًا في المجموعة الخامسة خلف ألمانيا المتصدرة، أما النرويج، فبلغ الدور ذاته عقب حلوله ثانيًا في المجموعة التاسعة، التي تصدرتها فرنسا.