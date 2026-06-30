الاتحاد ينتظر الدوليين في ماربيا

يغيب صالح الشهري، وحسن كادش، والجزائري حسام عوار، لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن بداية تحضيرات الموسم الجديد، على أن يعودوا خلال المعسكر الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الشهري وكادش وعوار الذي يتواجد حاليا من مع بلاده استعدادا لمواجهة سويسرا الجمعة في دور 32 تم استثناؤهم من المرحلة الأولى للاستعدادات، بسبب مشاركتهم الدولية في كأس العالم 2026.

وتنطلق تحضيرات «النمور»، الثلاثاء المقبل، بفحوص طبية للاعبين، وتدريبات، قبل المغادرة إلى مدينة ماربيا، 14 يوليو ، للانتظام في معسكر خارجي يمتد حتى 31 منه.

وعلى الصعيد ذاته، تعمل إدارة النادي على إنهاء ملف المدرب الجديد خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي أقالته من منصبه نهاية الموسم الماضي.

وتنتظر الفريق الجداوي ثلاثة تحديات في الموسم الجديد، إذ يخوض منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.