الإنتر ينهي العلاقة مع سومر والدفاع

أعلن نادي إنتر ميلان ، الثلاثاء، رحيل السويسري يان سومر، حارس مرمى فريقه الأول لكرة القدم، إلى جانب المدافعين الإيطاليين فرانشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان، والهولندي ستيفان دي فريج.

وانضم سومر، حارس سويسرا السابق، إلى إنتر في موسم 2023، وحقق مع النادي ثلاثة ألقاب «الدوري والكأس والسوبر الإيطالية»، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ومن المتوقع أن يتولى الحارس الإسباني جوسيب مارتينيس، الذي كان بديلًا لسومر في الموسمين الماضيين، مهمة حراسة المرمى بشكل أساسي.

وقال إنتر، في بيان: «تحمّل سومر المسؤولية بهدوء لافت، ومنح الثقة ليس فقط لخط الدفاع، بل للفريق بأكمله، وأصبح وجوده بين الخشبات الثلاث أحد ركائز نجاح إنتر، فيما جعلته قدرته على اللعب بالقدمين عنصرًا أساسيًّا في بناء الهجمات».

ويغادر أتشيربي «38 عامًا» بعدما انضم إليه قادمًا من لاتسيو في موسم 2022، بينما وصل دارميان «36 عامًا» من بارما قبل ستة مواسم.

وانضم المدافع الهولندي دي فريج إلى إنتر قادمًا من لاتسيو في 2018، وتُوِّج مع الفريق بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي.

ويبدأ إنتر حملة الدفاع عن لقبه 23 أغسطس المقبل.