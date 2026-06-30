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الدون يتأهب
2026.06.30 | 08:21 pm
خاض البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، حصة تدريبية برفقة زملائه في مدينة فلوريدا الأمريكية، استعدادًا للقاء كرواتيا، فجر الجمعة، ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026 (وكالات)
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