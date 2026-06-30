نيوي يراهن على التحديثات في بقاء ألونسو

يأمل أدريان نيوي، رئيس أستون مارتن، أن تسهم التحديثات الكبيرة المرتقبة ​للسيارة في سباق جائزة المجر الكبرى الشهر المقبل في إقناع فرناندو ألونسو، سائق الفريق، بمواصلة مسيرته حتى موسم 2027 من بطولة العالم لسباقات السيارات «فورمولا 1».

وقال نيوي، خلال حديثه لموقع الفريق، الثلاثاء: «يتطلع فرناندو بحماس إلى هذه التحديثات، وإذا قدّمت الأداء المرجو، نأمل أن يواصل قيادة السيارة موسمًا إضافيًّا».

وسيبلغ ألونسو، بطل العالم مرتين مع رينو في عامي 2005 و2006، عامه الـ 45 الشهر المقبل، وهو بالفعل أكبر سائق سنًا على خط الانطلاق.



وأضاف رئيس فريق أستون مارتن: «بفضل خبرته الكبيرة، وفهمه ‌الكبير للسيارة، وقدرته ‌على توجيه عملية التطوير، يمثل ألونسو قيمة فنية ​هائلة ‌للفريق. ⁠لكنه، في المقابل، ​يريد ⁠أن يرى تقدمًا واضحًا وملموسًا. وإذا استطعنا إثبات أننا نسير بثبات في الاتجاه الصحيح، فهو ملتزم تمامًا بالاستمرار خلف عجلة القيادة».

ووصف نيوي أن الموسم بالغ الصعوبة حتى الآن، إذ لم يحصد الفريق سوى نقطة واحدة خلال أول ثماني جولات، وسط معاناة واضحة حتى في إكمال السباقات، بسبب ضعف تنافسية محرك هوندا وزيادة وزن السيارة.

وتولى نيوي، أحد أبرز المصممين في تاريخ الرياضة، منصب رئيس ⁠الفريق هذا الموسم بعد انتقاله من فريق ريد بُل العام ‌الماضي.

وأوضح أدريام، البالغ من العمر 67 ‌عامًا، أنَّ ألونسو وزميله لانس سترول، نجل مالك الفريق ​لورنس سترول، سيحصلان على حزمة التحديثات ‌الجديدة خلال سباق 26 يوليو المقبل على حلبة هنجارورينج.

وعلى صعيد التعديلات الفنية، ‌ستبقى المكونات الهيكلية الأساسية دون تغيير، إلا أنَّ الفريق نجح في تقليص الوزن عبر تعديلات على علبة التروس والهيكل، ما استلزم إجراء اختبار تصادم جديد.