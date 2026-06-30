السبت.. الهلال ينطلق ويكتمل في النمسا

تنطلق تحضيرات فريق الهلال الأول لكرة القدم للموسم الجديد على ملعبه، السبت المقبل، وفق ما كشف عنه النادي العاصمي، الثلاثاء.

ويتلو المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي معسكر خارجي في النمسا خلال الفترة من 15 يوليو حتى 3 أغسطس المقبلين.

ويأتي معسكر الهلال في النمسا تأكيدًا لما كتبته «الرياضية» في 26 مايو الماضي تحت عنوان: «النمسا وجهة الهلال الصيفية»، إذ كشفت، نقلًا عن مصادر خاصة في سياق الخبر، عن أن النمسا تتصدر خيارات نادي الهلال، قبل تحديد مكان المعسكر الخارجي لفريقه الأول لكرة القدم خلال الصيف الجاري، مضيفة أن النمسا ستكون، على الأرجح، وجهة المعسكر الإعدادي للفريق الأزرق.

ويدشن الأزرق تحضيراته، حسبما ذكره النادي، في غياب اللاعبين الدوليين، موضحًا أن سالم الدوسري، وحسان التمبكتي، ومتعب الحربي، وناصر الدوسري، وسلطان مندش، ومحمد كنو، وعلي لاجامي، والأوروجوياني داروين نونيز، سينضمون إلى المعسكر الخارجي في 18 يوليو، بعد تم منحهم راحة إضافية نظير مشاركتهم مع منتخباتهم في كأس العالم 2026، فيما لم يوضح موعد عودة المغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيش، ومواطنه جواو كانسيلو، الذي انتهت فترة إعارته مع برشلونة الإسباني، والفرنسي ثيو هيرنانديز، المشاركين حاليًا مع منتخباتهم في المونديال.

وأنهى الأزرق تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري روشن السعودي، وتُوِّج بكأس خادم الحرمين الشريفين، وعلى الصعيد القاري غادر دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ 16.