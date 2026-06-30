الإنجليزي يغير هيئة تحكيم المحترفين

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، تغيير اسم «هيئة تحكيم مباريات المحترفين» إلى «برو ريف» أو لجنة الحكام المحترفين.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي، في بيان، ‌أنَّ لجنة ‌الحكام المحترفين ستحظى ‌بدعم ⁠مالي متزايد من الدوري الممتاز ورابطة الأندية واتحاد الكرة، إلى جانب الدوري الممتاز للسيدات ⁠في إطار اتفاقية تمتد ‌لثلاثة ‌مواسم، بهدف توسيع برامج ‌تطوير وصقل المواهب التحكيمية.

وتقرر أن يتم دمج حكام النخبة الذين يديرون مباريات الدوري الممتاز ويعملون أيضًا حكامًا لتقنية الفيديو ⁠مع ⁠الحكام الذين يتولون إدارة مباريات دوري الدرجة الثانية وبقية مسابقات الاتحاد في مجموعة موحدة.

ومن المنتظر أن تشرف هذه المجموعة على إدارة المباريات في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الثانية.