بعد 4 أعوام.. منار تودع الأهلي

ودعت الأردنية منار فريج، مدربة فريق الأهلي الأول لكرة القدم للسيدات، النادي الجداوي بعد نهاية عقدها الذي امتد أربعة أعوام حققت خلالها لقبين في بطولة كأس الاتحاد السعودي.

وكتبت المدربة الأردنية عبر حسابها الشخصي في منصة «إنستجرام»، الثلاثاء: «لكل بداية قصة، ولكل قصة نهاية، اليوم أودع النادي الأهلي بعد رحلة أعتز بكل لحظة فيها، كانت مليئة بالعمل والاجتهاد والإنجازات التي نفتخر بها جميعًا».

وعبرت الأردنية عن اعتزازها بكونها من مؤسسي الفريق الأهلاوي للسيدات، وقالت: «فخورة بأن أكون جزءًا من تأسيس أول فريق نسائي في النادي، وأتقدم بخالص الشكر للإدارة على الثقة طوال هذه الرحلة».

واختتمت حديثها مؤكدة امتنانها وحملها ذكريات لا تُنسى، وأضافت: «شكر خاص للاعبات الرائعات، على الالتزام والإيمان، وشكر لجماهير الأهلي الأوفياء، أغادر وأنا ممتنة فقط، وحاملة معي ذكريات لا تُنسى».

وتعاقد الأهلي مع الأردنية منار في أكتوبر 2022، بالتزامن مع انطلاق أول موسم للدوري السعودي الممتاز للسيدات، وحققت خلال تلك الفترة لقب كأس الاتحاد السعودي للسيدات في النسختين الأولى والثانية، كما قادت الفريق إلى وصافة الدوري السعودي الممتاز للسيدات في النسخ الثانية والثالثة والرابعة.

وسبق للمدربة منار الإشراف على نادي شباب الأردن للسيدات في 2021، قبل أن تتولى تدريب المنتخب الأردني للسيدات في 2022، علمًا أن سجلها يحفل بثلاثة ألقاب في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 14 عامًا، ومرة واحدة في البطولة ذاتها تحت 15 عامًا، ولقبين تحت 16 عامًا.

كما حققت المدربة الأردنية ثلاث بطولات مع فريق شباب الأردن للسيدات، وهي: بطولة أندية اتحاد غرب آسيا، وكأس الأردن، ودوري المحترفين في 2019، ونالت عددًا من الشهادات التدريبية المعتمدة في كرة القدم من الاتحادين الدولي والآسيوي، واختيرت ضمن برنامج «فيفا» للمدربات.