النرويج تقصي «الأفيال».. وتصطدم بالبرازيل

حجز المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم مقعده في ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الإيفواري 2-1، الثلاثاء في دالاس ضمن منافسات دور الـ23.

وافتتح المنتخب النرويجي النتيجة عبر أنتونيو نوسا «39»، وانتظر «الأفيال» حتى الدقيقة 74 ليتمكن من التعديل بواسطة البديل أماد ديالو، قبل أن يُهدي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الفوز للمنتخب النرويجي قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ويلعب المنتخب النرويجي الذي عاد إلى المونديال للمرة الأولى منذ 28 عامًا، مع نظيره البرازيلي الأحد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي ضمن منافسات دور الـ16.