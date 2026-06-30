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فرنسا تعدل الجبهة اليسرى.. والسويد تعيد ترتيب الوسط والدفاع

لوكاس ديني الظهير الأيسر للمنتخب الفرنسي وفيكتور ليندلوف قلب الدفاع السويدي لدى نزولهما إلى ملعب مباراة المنتخبين السبت في دور الـ 32 بكأس العالم 2026 بملعب نيويورك نيوجيرسي في نيوجيرسي الثلاثاء (رويترز والفرنسية)
إيست رذرفورد ـ رويترز 2026.06.30 | 11:40 pm

أجرى ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، تعديلًا على جبهته اليسرى، استعدادًا لمواجهة السويد الأربعاء في دور الـ 32 بكأس العالم، وذلك بإشراك الظهير لوكاس ديني، والمهاجم برادلي باركولا ضمن التشكيلة الأساسية.
وسيحل ديني، «أستون فيلا»، مكان ثيو هيرنانديز «الهلال»، فيما سيبدأ باركولا المباراة بدلًا من ديزريه دوي زميله في باريس سان جيرمان.
كما سيعود وليام صاليبا «أرسنال» إلى مركز قلب الدفاع بعد أن جرى إراحته في مباراة النرويج بدور المجموعات.
واستعاد لاعب الوسط أدريان رابيو «ميلان» مكانه في التشكيلة الأساسية في خط الوسط إلى جانب أوريلين تشواميني «ريال مدريد»، بينما يعود مانو كوني «روما» إلى مقاعد البدلاء.
وفي الجانب السويدي سيبدأ لوكاس بيرجفال «توتنام» ضمن خط الوسط، بينما يتراجع فيكتور ليندلوف «أستون فيلا» إلى قلب الدفاع.
وفيما يلي تشكيلة المنتخبين: فرنسا: مايك ماينان، جول كوندي، دايو أوباميكانو، وليام صاليبا، لوكاس ديني، أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبلي، ميشيل أوليسه، برادلي باركولا، وكيليان مبابي «القائد».
السويد: جاكوب فيدل زيترشتروم، جوستاف لاجربيلكه، فيكتور ليندلوف «القائد»، جابرييل جودموندسون، دانيال سفينسون، لوكاس بيرجفال، ياسين العياري، إليوت ستراود، أنتوني إيلانجا، فيكتور يوكريش، ألكسندر إيساك.


فرنسا تعدل الجبهة اليسرى.. والسويد تعيد ترتيب الوسط والدفاع

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