بـ 11 مليونا.. خليفة ميسي يستقر في موناكو

فعّل نادي موناكو رسميًا، الثلاثاء، بند شراء أنسو فاتي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، بعد موسم على سبيل الإعارة، وذلك بعقد يمتد حتى يونيو 2030، مقابل 11 مليون يورو بحسب «ترانسفير ماركت».

وأوضح برشلونة في بيان الثلاثاء أنه وبحسب الاتفاق مع موناكو فسيتحفظ بنسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب، الذي كان ينظر إليه على نطاق واسع على أنه خليفة ليونيل ميسي، قبل أن يتراجع مستواه بسبب الإصابات، وتتم إعارته إلى برايتون الإنجليزي في النصف الثاني من موسم 2023ـ2024.

وفي غضون موسم واحد مع موناكو لعب فاتي «23 عامًا» 30 مباراة، وسجل 12 هدفًا، ليصبح ثاني أفضل هدّاف للفريق الموسم الماضي، بمعدل مساهمة هدف واحد كل 110 دقائق، وهو الأفضل في الدوري الفرنسي.

وبدأ فاتي، المولود في غينيا بيساو، مسيرته الكروية بنادي إشبيلية، ثم انتقل إلى أكاديمية برشلونة 2012، وهو في العاشرة من عمره، قبل أن يظهر مع الفريق الأول موسم 2019ـ2020، ويكمل 123 مباراة مسجلاً 29 هدفًا، ويتوج بأربعة ألقاب، اثنين بالدوري المحلي، ومثلهما في الكأس والسوبر. كما لعب 10 مباريات بقميص المنتخب الإسباني وفاز معه بدوري الأمم الأوروبية 2023.

وحطم فاتي العديد من الأرقام القياسية المحلية والدولية، من أبرزها كونه أصغر هدّاف لبرشلونة في الدوري، وأصغر من يزور الشباك في دوري أبطال أوروبا، وأصغر من يمثل المنتخب منذ عام 1936، وأصغر من يسجل في الكلاسيكو، وأصغر من يسجل ويصنع في مباراة واحدة بالدوري الإسباني.

وسيسمح انتقال فاتي لبرشلونة، باستعادة مستوى من المرونة في سوق الانتقالات الصيفية بموجب قاعدة الإنفاق 1:1 في الدوري الإسباني، والتي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، بحسب صحيفة «موندو ديبرتيفو» الكاتالونية.

و أوضحت الصحيفة أن رحيل فاتي سيوفر على برشلونة 17 مليون يورو تمثل وفورات رواتب اللاعب من العامين المتبقيين في عقده، بالإضافة إلى رسوم الانتقال.