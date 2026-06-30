الخميس.. صعود الهضبة تعود إلى الطائف

تستضيف محافظة الطائف منافسات بطولة السعودية تويوتا لصعود الهضبة 2026، التي تعود إلى عقبة المحمدية في منطقة الشفا، عبر ثلاث جولات تجري خلال شهري يوليو وأغسطس، على أحد أبرز المسارات الجبلية لرياضة المحركات في السعودية.

وتنظم البطولة تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات، فيما تنطلق الجولة الأولى خلال الفترة من 2 حتى 4 يوليو، وتجري الجولة الثانية يومي 17 و18 يوليو، على أن تختتم المنافسات بالجولة الثالثة خلال الفترة من 31 يوليو حتى 1 أغسطس.

ويمتد مسار عقبة المحمدية لمسافة 4.2 كيلومترات، ويبدأ من ارتفاع نحو 1900 متر فوق سطح البحر وصولًا إلى 2150 مترًا، ويُعد من أكثر المسارات الجبلية تحديًا، لما يضمه من منعطفات متتالية وفوارق ارتفاع تتطلب مهارات قيادة عالية ودقة في التحكم.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تشهد البطولة مشاركة نخبة من السائقين والفرق، في منافسات تهدف إلى إبراز المهارات الفنية، وتعزيز التنافس في رياضة المحركات، وسط توقعات بمشاركة واسعة بعد أن ارتفع عدد المشاركين من نحو 18 سائقًا في النسخة الأولى عام 2017 إلى أكثر من 190 سائقًا في نسخة 2025.

وتُعد بطولة السعودية تويوتا لصعود الهضبة إحدى أبرز بطولات رياضة المحركات الوطنية، إذ تسهم في اكتشاف المواهب، وتطوير قدرات السائقين، وتعزيز مكانة السعودية على خارطة رياضة السيارات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم القطاع الرياضي واستضافة الفعاليات الدولية.