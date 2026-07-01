ويمبلدون.. إيجا وإيلينا إلى الدور الثاني

بدأت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة ثالثة عالميًا، حملة الدفاع عن لقبها في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوز صعب على الأمريكية تايلور تاونسند التاسعة والسبعين 6-1 و2-6 و6-3، الثلاثاء.

واحتاجت شفيونتيك إلى ساعتين ودقيقتين كي تحجز مقعدها في الدور الثاني، لتظهر مجددًا معاناتها الموسم الجاري حيث لم تفز بأي لقب حتى الآن.

وعلى غرار إيجا، عانت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة ثانية لبلوغ الدور الثاني واحتاجت ثلاث مجموعات لتخطي الفرنسية لويس بواسون الـ154 عالميًا 6-4 و1-6 و6-3.

وتمني إيلينا، الفائزة بلقب ويمبلدون عام 2022، النفس في إزاحة البيلاروسية أرينا سابالينكا عن عرش تصنيف رابطة المحترفات.

وتحتاج الكازاخستانية إلى بلوغ ربع النهائي على الأقل من أجل الحصول على أمل تخطي سابالينكا التي تخوض ويمبلدون بعد خسارتين قاسيتين في رولان غاروس وبرلين، انتهتا بمجموعتين فاصلتين خسرتهما بنتيجة 0-6.

لكنها استهلت الإثنين مشوارها في ويمبلدون بقوة بفوزها الساحق على الشابة الصربية تيودورا كوستوفيتش «184» بنتيجة 6-2 و6-3.