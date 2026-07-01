مجلس الشورى يناقش تقرير «مهد».. أرسلوا الموهوبين إلى الخارج

فتح الخروج السعودي المبكّر من كأس العالم 2026 باب النقاش حول برامج تطوير اللاعبين، وفي مقدمتها أكاديمية مهد، التي عُلّقت عليها آمال كبيرة لتغذية المنتخبات الوطنية بالمواهب. وفي هذا السياق اقترح الدكتور صالح الشمراني، عضو مجلس الشورى، توجيه مواهب الأكاديمية نحو الاحتراف الخارجي منذ سن مبكرة حسبما أبان لـ «الرياضية» مصدر خاص.

وجاء المقترح خلال مناقشة تقرير الأكاديمية السنوي عبر الجلسة العادية الـ 40 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة لـ «الشورى» التي انعقدت الإثنين برئاسة الدكتور مشعل بن فهد السلمي، نائب رئيس المجلس.

وحسب المصدر، برّر الشمراني المقترح بأنّ الاحتكاك المبكر بالمدارس الاحترافية من شأنه إكساب المواهب الانضباط والاحترافية داخل الملعب وخارجه، بما يشمل التغذية والنوم والإعداد البدني، ويسهم في تسريع تطورها الفني.

وأضاف المصدر أن الشمراني لم يشترط إلحاق المواهب بأندية عالمية كبرى، مشيرًا إلى إمكانية بدء مشوارها في أندية متوسطة قبل الانتقال تدريجيًا إلى مستويات أعلى مع تطور مستواها الفني.

وبيّن أنَّ المداخلات والمقترحات الجديدة دفعت المجلس إلى تأجيل إعلان نتائج مناقشة التقرير إلى الأسبوع بعد المقبل، من أجل إتاحة الفرصة أمام اللجنة المختصة لدراسة التوصيات والرد على الاستفسارات، وإضافة ما تراه مناسبًا قبل رفع التقرير للتصويت، تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي.

وكان مجلس الشورى ناقش التقرير السنوي للأكاديمية للعام المالي 1446ـ1447هـ بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة قدمه الدكتور حسن الحازمي عضو المجلس، رئيس اللجنة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية، حسب ما نشرته «واس»، الثلاثاء.

وبعد طرح تقرير اللجنة خلال الجلسة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لأكاديمية مهد.

ووفقًا لـ «واس» طالب الدكتور صالح الشمراني، عضو مجلس الشورى، مسؤولي الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، بمتابعة خريجيها الموهوبين واستكمال ابتعاثهم، حفاظًا على استمراريتهم وصقل موهبتهم لتمثيل المنتخب السعودي مستقبلًا.

بدوره، أشار الدكتور أسامة عارف، عضو المجلس، إلى أهمية العمل على تعزيز استكشاف الموهوبين في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم، إلى جانب متابعة التأهيل العلمي لفئة الموهوبين في المجالات الرياضية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وتأسست «مهد» بوصفها إحدى المبادرات الاستراتيجية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتكون بيئة رياضية متكاملة لاكتشاف ورعاية المواهب وصقلها وفق أعلى المعايير العالمية، وتهدف إلى بناء جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل السعودية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، والإسهام في تطوير القطاع الرياضي.

وأُنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم «654» وتاريخ 05ـ 11ـ 1442هـ، القاضي بأن الأكاديمية تُعنى بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها، وتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية، وتهدف إلى تحقيق الإنجازات الرياضية الوطنية والإقليمية والقارية، وترتبط تنظيميًا بوزير الرياضة، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم «10» وتاريخ 04ـ 01ـ 1444هـ، القاضي بالترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية. ويترأس مجلس إدارة أكاديمية «مهد» الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، فيما يتولى عبد الله حماد منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.