بعد 99 مباراة.. سكالوني: لم يتغير شيء ..لا زلت أشعر بالتوتر

يخوض ليونيل سكالوني مباراته المئة مدربًا للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، السبت، ضد الرأس الأخضر في دور 32 بكأس العالم لكرة القدم، في إنجاز بارز في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ المنتخب، لكن مع كل هذا السجل الكبير إلا أنه اعترف بأنه لا توجد مباراة سهلة.

وبعد نهاية مواجهة الرأس الأخضر ستتبقى أمام سكالوني 24 مباراة ليحطم الرقم القياسي لعدد المباريات التي خاضها جييرمو ستابيلي مدربًا للأرجنتين «1939-1960».

وتولى الظهير الأيمن السابق المسؤولية «48 عامًا» في أواخر 2018 عقب فترة مضطربة للأرجنتين بقيادة خورخي سامباولي، بعد أن عمل سابقًا مدربًا لفئة الشباب ومساعدًا لسامباولي في المنتخب الأول.

وقال سكالوني بعد فوز الأرجنتين 3-1 على الأردن السبت الماضي: «أنا كما كنت في اليوم الأول، تمامًا بنفس الطريقة. في كل مرة تخوض فيها مباراة، تشعر بشيء في داخلك. نشعر دائما بشيء في أسفل معدتنا».

وأضاف: «لا يوجد ما يسمى بمباراة سهلة. نحن من نجعلها كذلك لأن هذا هو ما نشعر به. في اليوم الذي يتوقف فيه هذا الشعور ستكون مشكلة».

وتولى سكالوني المسؤولية في البداية مؤقتًا، لكنه غير حظوظ الأرجنتين وقادها إلى لقب كأس كوبا أمريكا 2021، أول لقب كبير لها منذ 1993، قبل أن يقودها إلى الفوز بكأس العالم عام 2022 ولقب آخر لكأس كوبا أمريكا 2024.

بعد مسيرة شبه مثالية في مرحلة المجموعات، بالفوز على الجزائر «3-0» والنمسا «2-0» والأردن «3-1»، قال سكالوني: «نحن في وضع جيد، والآن تبدأ مرحلة أخرى من كأس العالم. الآن يأتي الجزء الأفضل».

ويبلغ سجل سكالوني في 99 مباراة 72 فوزًا و18 تعادلًا وتسع هزائم.

وخاص المنتخب الأرجنتيني حصة تدريبية الثلاثاء في معسكره بكانساس سيتي. وسيخوض تدريبًا مغلقًا صباح الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى ميامي في وقت لاحق من اليوم نفسه.