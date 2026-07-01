الاستقالة الرابعة.. كومان يودع «الطواحين» بألم

قدّم رونالد كومان استقالته من قيادة المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بعد الإقصاء أمام المغرب بركلات الترجيح في دور الـ 32 لكأس العالم، ليصبح رابع مدرب يترك مهمته طوعًا خلال المونديال.

وسبق كومان في الاستقالة ميروسلاف كوبيك «التشيك» وهونج ميونج بو «كوريا الجنوبية» وستيف كلارك «إسكتلندا» بعد خروج منتخباتهم من دور المجموعات.

وكتب كومان الذي عُيّن مرة ثانية مدربًا لمنتخب «الطواحين» في يناير 2023، على حسابه عبر إنستجرام: «في الليلة الماضية اتخذت قرار إنهاء فترتي مدربًا للمنتخب الهولندي».

وأضاف الدولي الهولندي السابق: «أغادر بمشاعر مختلطة. بالطبع كنت أتمنى أن أنهي فترتي مع المنتخب بلقب كأس العالم، لكن هذا الحلم لم يتحقق».

وكتب كومان، قلب دفاع برشلونة الإسباني ومدربه السابق: «يؤلمني أن تنتهي فترتي مع المنتخب بهذه الطريقة. كنا جميعًا نحلم بكأس عالم نكتب فيه التاريخ، لكن ذلك لم يتحقق. لا أحد يشعر بخيبة أكبر مني. كمدرب للمنتخب تتحمل هذه المسؤولية، وقد شعرت بها دائمًا وسأظل أشعر بها».

استهلت هولندا حملتها في المونديال بالتعادل مع اليابان 2ـ2، لكنها أنهت المجموعة السادسة في الصدارة بعد الفوز على السويد 5ـ1 وتونس 3ـ1، وكانت في طريقها إلى دور الـ 16، قبل أن يُدرك عيسى ديوب التعادل للمغرب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين وركلات ترجيح أضاع لاعبو «الطواحين» ثلاثًا منها.