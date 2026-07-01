ويمبلدون.. عودة سيرينا تنتهي في الدور الأول

انتهت عودة الأمريكية سيرينا وليامز المرتقبة إلى المنافسات بعد غياب دام أربعة أعوام دون تحقيق النتيجة المرجوة، الثلاثاء، حيث خرجت اللاعبة من الدور الأول لبطولة ويمبلدون للتنس بعد هزيمتها بنتيجة 6-3 و6-7 و6-3 أمام ‌الأسترالية مايا جوينت، ‌التي لا تحظى بشهرة كبيرة.

وكانت ​الآمال ‌معقودة ⁠على ​أن تصبح ⁠اللاعبة البالغة من العمر 44 عامًا، والتي شاركت ببطاقة دعوة، أكبر امرأة تفوز بمباراة للفردي في نادي عموم إنجلترا منذ أن حققت مارتينا نافراتيلوفا هذا الإنجاز في عام 2004 وهي في عمر 47 عامًا، لكن مايا كان لها ⁠رأي آخر.

وتجاهلت مايا صاحبة الـ20 عامصا، والتي لم ‌تكن قد ولدت ‌بعد عندما فازت سيرينا بأول سبعة ​ألقاب من أصل ‌23 لقبًا لها في البطولات الأربع الكبرى على ‌صعيد الفردي، كل الضجة المحيطة بعودة منافستها لتحقق أبرز انتصار في مسيرتها الناشئة.

ودخلت مايا الملعب الرئيسي بعد أن فازت بمباراة واحدة فقط في آخر 12 بطولة ‌خاضتها، لكن بحلول الوقت الذي غادرت فيه الملعب، كانت تنعم بمجد كبير ⁠يتمثل ⁠في توجيه ضربة قاضية قاسية لإحدى أعظم اللاعبات في تاريخ الرياضة.

وحتى عندما حُرمت مايا من فرصة إنهاء المباراة بعد حصولها على نقطة حسم المباراة في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية، لم تدع تلك النكسة تهز ثقتها بنفسها أو تخل بتوازنها.

وبعد نحو 45 دقيقة، كانت ترفع ذراعيها عاليًا احتفالًا بالفوز بعد أن أنهت سيرينا واحدة من أكثر محاولات العودة للملاعب إثارة للجدل ​في تاريخ الرياضة ​بإعادة الإرسال خارج الملعب.